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Суббота, 24.08.2019
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
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“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова

“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
03:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Суд отклонил апелляцию фигуранта по ”делу Хизб ут-Тахрир” Ремзи Бекирова.

Ростовский областной суд отклонил апелляцию на продление ареста фигуранту второй симферопольской группы по ”делу Хизб ут-Тахрир” Ремзи Бекирова.

Как сообщается на странице общественного объединения «Крымская солидарность» в Facebook, судебное заседание началось с опозданием на 40 минут по неизвестным причинам и проходило в открытом режиме.

”Суд принял решение постановление Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 12 августа (о продлении ареста до 15 ноября - УНИАН) в отношении Бекирова Ремзи Рустемовича оставить без изменений”, - сказано в сообщении.

Напоминаем, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов объединения ”Крымская солидарность”. Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ организации ”Хизб ут-Тахрир”.

Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Дело Хизб ут-Тахрир: трем фигурантам продлили арест

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый ”суд” в Симферополе арестовал всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта. 29 марта активистов вывезли в Россию.

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Крым, Суд, Апелляция, Дело Хизб-ут-Тахрир, Ремзи Бекиров.
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