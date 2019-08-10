Дело Хизб ут-Тахрир: трем фигурантам продлили арест

Новости Украины:В Крыму продлен арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

В оккупированном Крыму Киевский "райсуд" города Симферополя продлил меру пресечения до 15 ноября 2019 года фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Судебное заседание завершилось. Продлили меру пресечения до 15 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным "Крымской солидарности", речь идет о трех фигурантах второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Акиме Бекирове, Сеитвели Сейтабдиеве, Асане Яникове.

Сторона защиты ходатайствовала о смене меры пресечения на домашний арест, однако "суд" отклонил данное ходатайство ссылаясь на то, что подсудимые являются гражданами Украины и могут скрыться от наказания.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, "суд" преследует его подзащитного за активную гражданскую позицию.

"Я считаю, что мой подзащитный Яников преследуется ввиду его активной гражданской позиции. Он реально оценивал обстановку в Крыму и у него была возможность скрыться, но он этого не сделал. Считаю, что предположения следствия о том, что мой подзащитный может скрыться - это все лишь предположения", - отметил адвокат.

Сам Яников назвал необоснованными доказательства, которые приводит гособвинение в качестве его вины, и отказался их признавать.

Подсудимые подали ходатайства о приобщении к материалам "дела" их украинских паспортов, однако "прокурор" выступил с возражением против этого.

Напоминаем, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму силовики провели облавы и массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. В настоящее время 23 арестованных крымских татарина содержатся в пяти СИЗО Ростовской области, еще один содержится в СИЗО Симферополя.

В конце июля пятерых фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из России в СИЗО Симферополя для опознания тайным свидетелем.