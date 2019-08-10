Скачать
Суббота, 10.08.2019
В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"
В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией

Дело Хизб ут-Тахрир: трем фигурантам продлили арест

Дело Хизб ут-Тахрир: трем фигурантам продлили арест
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Крыму продлен арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

В оккупированном Крыму Киевский "райсуд" города Симферополя продлил меру пресечения до 15 ноября 2019 года фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Судебное заседание завершилось. Продлили меру пресечения до 15 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным "Крымской солидарности", речь идет о трех фигурантах второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Акиме Бекирове, Сеитвели Сейтабдиеве, Асане Яникове.

Сторона защиты ходатайствовала о смене меры пресечения на домашний арест, однако "суд" отклонил данное ходатайство ссылаясь на то, что подсудимые являются гражданами Украины и могут скрыться от наказания.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, "суд" преследует его подзащитного за активную гражданскую позицию.

"Я считаю, что мой подзащитный Яников преследуется ввиду его активной гражданской позиции. Он реально оценивал обстановку в Крыму и у него была возможность скрыться, но он этого не сделал. Считаю, что предположения следствия о том, что мой подзащитный может скрыться - это все лишь предположения", - отметил адвокат.

Сам Яников назвал необоснованными доказательства, которые приводит гособвинение в качестве его вины, и отказался их признавать.

Подсудимые подали ходатайства о приобщении к материалам "дела" их украинских паспортов, однако "прокурор" выступил с возражением против этого.

Напоминаем, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму силовики провели облавы и массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. В настоящее время 23 арестованных крымских татарина содержатся в пяти СИЗО Ростовской области, еще один содержится в СИЗО Симферополя.

В конце июля пятерых фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из России в СИЗО Симферополя для опознания тайным свидетелем.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Суд, Дело Хизб-ут-Тахрир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки
05 Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд арестовал экс-члена НКРЭКУ Евдокимова
Суд арестовал экс-члена НКРЭКУ Евдокимова
На Киевщине полиция задержала подозреваемых в стрельбе
На Киевщине полиция задержала подозреваемых в стрельбе
В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы &quot;еМалятко&quot;
В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы "еМалятко"
Леди Гагу обвинили в плагиате
Леди Гагу обвинили в плагиате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь