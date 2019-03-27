В Крыму российские силовики проводят около 25-ти обысков одновременно

Новости Украины: На временно оккупированной территории полуострова Крым "правоохранительные органы" проводят около 25-ти одновременных обысков в домах крымских татар.

Представители "правоохранительных органов" во временно оккупированном Крыму проводят одновременно около 25-ти обысков в домах крымских татар. По данному факту уже открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Сегодня, 27.03.2019, по предварительной информации, представители так называемых" правоохранительных органов "на временно оккупированной территории полуострова Крым проводят около 25-ти одновременных обысков в домовладениях крымских татар", - говорится в сообщении.

По этим фактам органами правопорядка автономии начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК Украины - нарушение неприкосновенности жилья.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в случае подтверждения информации о задержании лиц, ставших очевидцами незаконных обысков и отказывались выполнять незаконные требования "силовиков", действия "правоохранителей" "будет предоставлена соответствующая правовая оценка".

По словам заместителя прокурора АР Крым Игоря Поночовный, обыски направлены на запугивание населения.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя у граждан, занимающих проукраинскую позицию являются широкомасштабными, систематическими и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на запугивание населения и создание невыносимых условий для проживания граждан Украины, которые не поддерживают оккупацию полуострова", - прокомментировал Поночовный.

Как сообщал УНН, сегодня в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Адвокатов, прибывших к месту совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", оккупанты не допустили.

Нацполиция открыла уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в Крыму.

Однако в ведомстве отметили, что в случае длительного лишения свободы будет рассматриваться вопрос об открытии еще одного уголовного производства - по статье 146 (Незаконное лишение свободы граждан Украины).