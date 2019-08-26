Газопровод "Северный поток-2" готов на 75%

Газопровод "Северный поток-2" практически уложен и вероятно будет готов к концу года.

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток‑2".

Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

Продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе, отметили в пресс-службе.