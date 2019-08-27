Молдова празднует День Независимости (Видео)

Основные мероприятия пройдут на площади Великого национального собрания в Кишиневе после возложения цветов к монументу молдавскому хозяину Штефану Великому, в котором примут участие руководители государства. Праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах страны.
Вечером этого же дня в сквере у здания правительства пройдет «встреча под открытым небом», в ходе которой члены правительства будут отвечать на вопросы граждан.
Завершатся торжественные мероприятия грандиозным праздничным концертом в центре Молдовы с участием мастеров искусств республики.
Как сообщалось, Декларация о провозглашении государственной независимости Молдовы была принята 27 августа 1991 года.