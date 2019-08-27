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Молдова празднует День Независимости (Видео)

Молдова празднует День Независимости (Видео)
11:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Сегодня, 27 августа, по всей Молдове проходят торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине со дня провозглашения государственной независимости.

Основные мероприятия пройдут на площади Великого национального собрания в Кишиневе после возложения цветов к монументу молдавскому хозяину Штефану Великому, в котором примут участие руководители государства. Праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах страны.

Вечером этого же дня в сквере у здания правительства пройдет «встреча под открытым небом», в ходе которой члены правительства будут отвечать на вопросы граждан.

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Завершатся торжественные мероприятия грандиозным праздничным концертом в центре Молдовы с участием мастеров искусств республики.

Как сообщалось, Декларация о провозглашении государственной независимости Молдовы была принята 27 августа 1991 года.

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Молдова, Видео, Игорь Додон, День независимости Молдовы.
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