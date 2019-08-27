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В России скот нарядили в форму советских солдат (Видео)

В России скот нарядили в форму советских солдат (Видео)
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

На коров надели советские шапки с кокардами, накидки и пилотки.

На ежегодной Свенской ярмарке в российском городе Брянск одно из местных предприятий нарядило коров в элементы военной формы советского образца.

Как сообщили местные СМИ, об этом в своем репортаже сообщил брянский экс-предприниматель, оппозиционный блоггер Александр Коломейцев.

Видео с ярмарки доступно в сети. На нем можно видеть, что коровы в стойле одеты в шапки с кокардами в виде красной звезды и советские пилотки. На животных также надели накидки камуфляжного цвета, похожие на плащ-палатки. На ограждении стойла прикреплен солдатский котелок.

По словам автора видео, это не первый подобный случай.Ранее жителям показывали «убитых поросят в форме партизан». Сам он назвал такие идеи «скотским патриотизмом».Тем не менее, некоторым посетителям, которых опросил блогер, идея понравилась.

Российский канал «360» дозвонился до руководства ООО «Молочное», которое и нарядило скот в форму.

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«А что такого, что нарядили в военную форму? Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть. […] В этом я ничего не вижу страшного», — заявил директор предприятия Сергей Федотов.

Ранее в Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем.

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Россия, Животные, СССР, Ярмарка, Скот, Форма солдата.
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