"В РФ взорвался ядерный реактор": В Норвегии сделали шокирующие выводы

В Норвегии заявили, что на российской военной базе в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждает российская власть.

Об этом заявил Нилс Бомер, руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, сообщает Радио Свобода.

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - считает Бомер.

О взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. Ночью 10 августа российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания. Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу попали вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

О скачке радиации после произошедшего сообщали в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия удалила сообщение.

В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа российский лидер Владимир Путин заявил, что повышение радиационного фона и угрозы из-за аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.