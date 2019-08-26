Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений
Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов растений

В РФ обнародовали состав радиоактивного облака над Архангельском

В РФ обнародовали состав радиоактивного облака над Архангельском
14:51 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Из-за взрыва на полигоне в Архангельске были шесть пострадавших радиацией.

После взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) .

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дня) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - отметили в Росгидромет.

Ранее сообщалось, что эти газы стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

Пострадавших от радиации после взрыва в Архангельске доставили в Москву

Исследования проб проводились в период с 8 по 23 августа.

В сообщении указывается, что в настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась.

Штаты требуют от РФ информацию о взрыве в Архангельской области

Как сообщалось, взрыв на морской платформе в акватории Белого моря недалеко от Северодвинска в Архангельской области произошел 8 августа. ЧП произошло во время испытаний двигателя для новейшей ракеты, в результате погибли семь человек — 5 специалистов «Росатома» и 2 военнослужащих, еще несколько людей пострадали.

Норвегия мониторит уровень радиации в связи со взрывом в РФ

В день инцидента Росгидромет зафиксировал кратковременное превышение радиации в районе Северодвинска, однако объяснил его прохождением облака радиоактивных инертных газов. Незначительное превышение радиационного фона также зафиксировали на пограничной с Россией норвежской станции. При этом президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию заявил, что угрозы повышения радиации в регионе нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Взрыв, Росатом, Архангельск, Архангельская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
&quot;Я с Криштиану не из-за денег&quot;: девушка Роналду об отношениях со спортсменом
"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь