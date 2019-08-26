В РФ обнародовали состав радиоактивного облака над Архангельском

Из-за взрыва на полигоне в Архангельске были шесть пострадавших радиацией.

После взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) .

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дня) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - отметили в Росгидромет.

Ранее сообщалось, что эти газы стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

Исследования проб проводились в период с 8 по 23 августа.

В сообщении указывается, что в настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась.

Как сообщалось, взрыв на морской платформе в акватории Белого моря недалеко от Северодвинска в Архангельской области произошел 8 августа. ЧП произошло во время испытаний двигателя для новейшей ракеты, в результате погибли семь человек — 5 специалистов «Росатома» и 2 военнослужащих, еще несколько людей пострадали.

В день инцидента Росгидромет зафиксировал кратковременное превышение радиации в районе Северодвинска, однако объяснил его прохождением облака радиоактивных инертных газов. Незначительное превышение радиационного фона также зафиксировали на пограничной с Россией норвежской станции. При этом президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию заявил, что угрозы повышения радиации в регионе нет.