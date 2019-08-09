Пострадавших от радиации после взрыва в Архангельске доставили в Москву

Известно о шести пострадавших, которых доставили в медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна.

По данным СМИ, всю одежду пострадавших и врачей, а также костюмы химзащиты сожгли. Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области РФ получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, пострадали Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин. Всех их везут в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, который занимается радиационной и ядерной медициной. Ссылаясь на источники в Минобороны РФ, Telegram-канал также сообщает, что всю одежду пострадавших и врачей, а также костюмы химзащиты сожгли.

Напомним, вчера в сети появились фотографии, на которых врачи в костюмах химзащиты оказывали помощь раненым. Их запечатлели рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области.

Министерство обороны РФ пока не комментировало российским СМИ информацию об облучении пострадавших. Наоборот, по их данным, «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме». Вместе с тем власти Северодвинска, где произошел взрыв на полигоне, сообщали о трехкратном превышении допустимой нормы радиационного фона в течение получаса после взрыва.

На фоне этих сообщений военные эксперты из США, ссылаясь на спутниковые снимки района взрыва в Двинском заливе Белого моря, заметили там транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов.

Как сообщалось ранее, изначально , в воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар. Позже в Минобороны РФ уточнили, что на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате происшествия погибли как минимум два специалиста, еще шесть сотрудников Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, утверждают в ведомстве. Затем в СМИ появилась информация о значительном повышении радиационного фона в Северодвинске.