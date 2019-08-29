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МИД РФ сравнило желание Трампа купить Гренландию с ситуацией в Крыму

МИД РФ сравнило желание Трампа купить Гренландию с ситуацией в Крыму
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Мария Захарова считает что два суверенных государства могут делать друг другу различные предложения относительно их территорий.

Мария Захарова считает, что так как два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения. США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право", - сказала она. При этом Захарова выразила удивление в связи с заявлением членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу Гренландии должны сами жители этого острова.

"У меня один только вопрос: почему-то же самое мы не слышали примерно пять лет назад (применительно к Крыму - редакция)?" - задалась вопросом дипломат.

Как сообщалось ранее, газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

По данным СМИ, высокопоставленные чиновники администрации рассматривали сценарий, при котором Вашингтон мог бы предложить Копенгагену ежегодные выплаты на уровне 600 миллионов долларов.

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В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Гренландия - автономная территория в составе Дании.

Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

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Гренландия, МИД РФ, Дональд Трамп, Мария Захарова.
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