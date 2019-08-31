Протесты в Москве: сегодня без задержаний

Московское шествие против политических репрессий обошлось без задержаний.

В Москве прошло несанкционированное шествие против политических репрессий, обошлось без задержаний манифестантов.

Об этом сообщают российские СМИ.

"По оценкам МВД, в несанкционированном шествии приняли участие не более 750 человек. Наши корреспонденты оценивают число собравшихся в полторы тысячи. Силу правоохранительные органы на этот раз не применяли", - отметили в Эхо Москвы.

Участники несанкционированного шествия прошли маршем от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади, где путь им преградила Росгвардия. Манифестантов оттеснили к метро "Пушкинская".

Шествие пришло на Чистые пруды. Но людей уже мало. pic.twitter.com/xo5C7TZOUi — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 31, 2019

На акции присутствовала организатор шествия, незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь. Она объяснила журналистам цель акции. Как отмечается, задерживать её не стали.

Кроме протестующих против политрепрессий, в шествии участвовали люди, выступающие в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Ранее Московские власти отказывались согласовывать так называемый "Марш сестер" в поддержку девушек.