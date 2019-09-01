Началась трехдневная "Вахта памяти" жертв теракта 2004 года в Беслане

Церемония посвященная жертвам теракта 2004 года в Беслане продлится три дня.

В российском Беслане началась трехдневная "вахта памяти" жертв теракта 2004 года.

"В 09.15 утра в Беслане (Северная Осетия) символическим звонком и возложением цветов и венков в городской школе №1 началась трехдневная "вахта памяти" жертв теракта 1 сентября 2004 года - крупнейшего в истории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия достигнут кульминации 3 сентября в 13:05 - в это время 15 лет назад в школьном спортзале прогремел первый взрыв.

Прозвучат удары поминального колокола, после минуты молчания нынешние ученики школы под траурную музыку выпустят белые воздушные шары по количеству жертв, а затем состоится крестный ход с портретами погибших.

Как известно 1 сентября 2004 года группа из 32 вооруженных людей во главе с Русланом Хучбаровым по прозвищу "Полковник" напала на школьную линейку в честь начала учебного года. Они загнали 1128 детей и взрослых в здание, где те провели двое с половиной суток.

Власть от переговоров с нападающими отказалась.

В 13:05 и 13:06 в школьном спортзале прогремели два сильных взрыва. По официальной версии, сработали самодельные бомбы, подвешенные преступниками к потолку и баскетбольным кольцам. В ходе начавшегося затем боя погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 16 спецназовцев и милиционеров.

Единственный уцелевший участник теракта, Нурпаша Кулаев, был приговорен к пожизненному заключению.

Три офицера североосетинской милиции, обвиняемые в ненадлежащем исполнении обязанностей, попали под амнистию.

13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 409 пострадавшим и родственникам жертв теракта, которые обратились с исками в ЕСПЧ, около 3 млн евро компенсации. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предупредить возможную угрозу жизни людей и не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.