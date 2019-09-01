Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в сентябре.

В течение сентября 2019 года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит, в связи с ротацией, к делегации России.

Об этом сообщает ООН на официальной странице в Twitter.

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщили в ООН.

Напомним, перед тем в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре - США.

Как известно, Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете Безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждого месяца, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.