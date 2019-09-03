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Армения дала убежище российскому активисту

Армения дала убежище российскому активисту
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Российский активист и оппозиционер Виталий Шишкин получил статус политического беженца в Армении.

Российский активист Виталий Шишкин, русский националист, оппозиционер, выступавший в поддержку Евромайдана, получил статус беженца в Армении.

Об этом Шишкин сообщил в аккаунте в Facebook.

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал Шишкин.

В государственной миграционной службе Армении сказали, что личных данных граждан предоставить не могут и такие случаи не комментируют, но посоветовали ориентироваться на заявление Шишкина в соцсети.

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Шишкин покинул Россию в январе 2019 года. До того он отсидел почти четыре года в колонии за экстремизм по приговору калужского суда. Поводом для преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади Москвы. В октябре 2015 года российский "Мемориал" признал его политзаключенным.

Виталий Шишкин придерживается оппозиционных к нынешнему кремлевскому режиму взглядов, являясь представителем умеренного крыла русского националистического движения.

Зимой-весной 2014 года он приезжал в Киев на Евромайдан и делал заявления в его поддержку.

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Россия, Армения, Активист, Евромайдан, Виталий Шишкин.
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