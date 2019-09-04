В России арестовали еще двух оппозиционеров

Были арестованы председателя незарегистрированной Либертарианской Сергей Бойко и активист Марк Гальперин.

Суд в столице России Москве арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина. Их обвинили в участии в несогласованной акции, передает "Радио Свобода".

Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа. Из-за этой же акции возле своего дома был задержан Гальперин.

2 сентября за участие в этой же ходе задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.

Напомним: шествие против политических репрессий и за честные выборы Московской городской думы 31 августа стала единственной за последние два месяца акцией, во время и после которой полиция не задерживала участников протеста. При этом из-за неё уже возбуждено административное дело о нарушении закона о митингах.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов к выборам. Все заявки были отклонены.