В России загорелся автобус с покойником и его родственниками

В МЧС отметили, что сгорел только автобус, тело умершего осталось невредимым.

В Нижнем Новгороде (Россия) практически полностью сгорел автобус ритуальной службы, в салоне находились покойник и его родственники.

Об этом сообщает местная служба чрезвычайников.

В МЧС отметили, что сгорел только автобус, тело умершего осталось невредимым. Событие произошло 4 сентября в полдень. Во время поворота ПАЗ внезапно вспыхнул. Люди сразу выбежали наружу, покинув покойного. Некоторые из очевидцев начал снимать на видео.

За 25 минут автобус сгорел почти полностью, а огонь перекинулся на соседние легковые автомобили. На удивление пожарных, тело в катафалке не пострадало.