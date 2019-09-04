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В России загорелся автобус с покойником и его родственниками

В России загорелся автобус с покойником и его родственниками
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

В МЧС отметили, что сгорел только автобус, тело умершего осталось невредимым.

В Нижнем Новгороде (Россия) практически полностью сгорел автобус ритуальной службы, в салоне находились покойник и его родственники.

Об этом сообщает местная служба чрезвычайников.

В МЧС отметили, что сгорел только автобус, тело умершего осталось невредимым. Событие произошло 4 сентября в полдень. Во время поворота ПАЗ внезапно вспыхнул. Люди сразу выбежали наружу, покинув покойного. Некоторые из очевидцев начал снимать на видео.

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За 25 минут автобус сгорел почти полностью, а огонь перекинулся на соседние легковые автомобили. На удивление пожарных, тело в катафалке не пострадало.

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Пожар, Россия, МЧС, ПАЗ, Нижний Новгород.
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