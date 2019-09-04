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Санкции после 6 сентября: Геращенко напомнила РФ о решении Морского трибунала

Санкции после 6 сентября: Геращенко напомнила РФ о решении Морского трибунала
09:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Невыполнение РФ решения Трибунала по украинским морякам может повлечь санкции против российского имущества после 6 сентября.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко подчеркивает, что 21 августа началась процедура фиксации невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву, касающегося захваченных РФ украинских моряков и кораблей, что означает возможность применения санкций в отношении российского имущества после 6 сентября.

"21 августа началась официальная процедура фиксации невыполнения РФ решения Морского трибунала в Гамбурге. (…) Процедура фиксации невыполнения решения означает, что после 6 сентября могут вводиться санкции в отношении российского имущества", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Она отметила, что Украина и другие страны должны с уважением относиться к решению Морского трибунала, который требует от РФ немедленного освобождения украинских моряков без каких-либо условий. "Но в этом контексте интересно понимать, решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ или продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным", - добавила сопредседатель фракции.

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Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинским морякам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Украинские моряки могут стать предметом торга в вопросе о снятии санкций с РФ

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда.

Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября

На данный момент российская сторона не выполнила решение Трибунала.

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Россия, Ирина Геращенко, Украинские моряки, Морской трибунал, Международный морской трибунал, Европейская солидарность.
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