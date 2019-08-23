Украинские моряки могут стать предметом торга в вопросе о снятии санкций с РФ

Новости Украины:По ее мнению Россия попытается связать украинских моряков с вопросом о санкциях.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль допускает, что до декабря украинские военнопленные моряки будут возвращены Россией домой.

"На мой взгляд, к декабрю они точно вернутся. Поскольку Путин будет пытаться связать эти вопросы с санкциями, своим возвращением в формат встреч высокого уровня и остальными вопросами. Дело моряков будет у него разменной монетой", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что российская сторона пытается выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву путем продолжения уголовного процесса над моряками, что является неприемлемым.

"Их цель - заставить нас признать их юрисдикцию рассматривать уголовное дело. В то же время ни мы, ни весь мир не считаем - как раз на основании решения Трибунала - что имело место уголовное нарушение и что у России есть право привлекать к ответственности наших моряков", - пояснила дипломат.

При этом представитель украинского МИД отметила, что вопрос освобождения украинских моряков поднимается на каждой встречи высокого уровня.

"Мы не ждем. Мы на самом деле работаем со всеми нашими партнерами. Моряки в повестке дня каждой встречи на высоком уровне. Вопрос моряков ставил и Трамп во время встречи с Путиным, и Макрон", - рассказала Зеркаль.

При этом она констатировала, что нет принудительного исполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву.