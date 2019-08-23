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Украинские моряки могут стать предметом торга в вопросе о снятии санкций с РФ

Украинские моряки могут стать предметом торга в вопросе о снятии санкций с РФ
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:По ее мнению Россия попытается связать украинских моряков с вопросом о санкциях.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль допускает, что до декабря украинские военнопленные моряки будут возвращены Россией домой.

"На мой взгляд, к декабрю они точно вернутся. Поскольку Путин будет пытаться связать эти вопросы с санкциями, своим возвращением в формат встреч высокого уровня и остальными вопросами. Дело моряков будет у него разменной монетой", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что российская сторона пытается выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву путем продолжения уголовного процесса над моряками, что является неприемлемым.

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 "Их цель - заставить нас признать их юрисдикцию рассматривать уголовное дело. В то же время ни мы, ни весь мир не считаем - как раз на основании решения Трибунала - что имело место уголовное нарушение и что у России есть право привлекать к ответственности наших моряков", - пояснила дипломат.

При этом представитель украинского МИД отметила, что вопрос освобождения украинских моряков поднимается на каждой встречи высокого уровня.

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"Мы не ждем. Мы на самом деле работаем со всеми нашими партнерами. Моряки в повестке дня каждой встречи на высоком уровне. Вопрос моряков ставил и Трамп во время встречи с Путиным, и Макрон", - рассказала Зеркаль.

При этом она констатировала, что нет принудительного исполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву. 

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РФ, МИД Украины, Украинские моряки, Елена Зеркаль, Трибунал ООН.
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