Зеркаль рассказала, какой самый большой вызов будет стоять перед Зеленским

Новости Украины:Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что предмет переговоров по урегулированию на Донбассе важнее формата диалога.

Идея привлечения США и Великобритании к "нормандскому формату" не сработает, если Украина сначала не определится относительно цели расширения и сути возможного диалога вовлеченных в него лидеров. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя идею о расширении нормандского формата и привлечения к нему США и Великобритании.

"Мы все время пытаемся менять формат и при этом ничего не говорим о сути - что мы хотим обсуждать в этом формате. На мой взгляд, надо сначала определиться, какие цели мы ставим для увеличения этого формата. Если просто чтобы изменить формат - фактически, это просто изменить картинку, а если сущность этого диалога - то это совсем другое дело. Но при этом сначала отрабатывается суть и наполнение, а потом уже отрабатываются акторы, которые это будут выполнять", - сказала Зеркаль.

Отвечая на вопрос, какой самый большой вызов будет стоять перед Президентом Зеленским во внешней политике осенью, дипломат отметила, что это "наполнения его высказываний содержанием".

"Все наши партнеры ожидают конкретного наполнения, действий, связанных с тем, что уже задекларировано Президентом", - акцентировала она.

В этом контексте Зеркаль отметила, что, по ее мнению, многое будет зависеть от нового правительства, которое является инструментом реализации как внутренней, так и внешней политики.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на Востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.