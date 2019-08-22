Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ

Новости Украины:Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ "невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили недавние заявления о возможности возвращения России в "Большую семерку" и свои позиции касательно этого вопроса.

Об этом сообщает Офис украинского президента.

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность", - говорится в обнародованном в четверг днем на сайте президента Украины сообщении.

Согласно опубликованной информации, собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей "невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы".

"Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - говорится в информации.