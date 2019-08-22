В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона

Новости Украины:Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала последнюю встречу президентов Франции и России.

Слишком благосклонные к России заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются поиском креативных идей для изменения деструктивного поведения Кремля на международной арене. Такое мнение в эфире "5 канала" высказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя слова Макрона о "глубоко европейской" России.

"Надо смотреть на ситуацию в прогрессии, на смену всех обстоятельств и роли Макрона в Европе, на то, как основные точки влияния в Европе перемещаются из Германии во Францию. Макрон пытается вести себя фактически как "король Европы", как человек, собирающий всех вокруг себя, являющийся разработчиком плана ренессанса Европы. То есть он пытается играть свою игру и свою роль, и исходя из этого, он сейчас прощупывает, что будет более действенным... А уж Россия - это вопрос того, насколько можно изменить ее деструктивное поведение какими-то креативными идеями. Они испытывают эти креативные идеи на России, учитывая то, что нет рецепта", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что для стран "Большой семерки" Россия - это прежде всего вопрос геополитики, который касается не только Украины, но и ситуации в Сирии, российского влияния на Африку.

"Это много вопросов, которые они также пытаются решать. Конечно, мы - эгоцентричные и думаем, что только о нас и должны говорить. Но для всех это вопрос не только в Украине - это вопрос и игры России по всем фронтам", - констатировала дипломат.

Относительно того, что, учитывая последние геополитические события, позиция Украины на международной арене становится все слабее, Зеркаль отметила, что в любой ситуации есть преимущества и недостатки, и наша страна должна воспользоваться новыми возможностями.

"Принимая во внимание желание некоторых стран ЕС изменить санкция - не отменить, а пересмотреть, привлечь Россию к более глубокому диалогу, у нас есть возможность сейчас ставить свои пожелания относительно того, как мы видим развитие ситуации и что нам для этого нужно. Просто стоять на своих позициях и говорить: "Нет, вы не можете привлекать (Россию), не можете изменять (санкции)» - это неконструктивная позиция. Надо выходить с какими-то идеями, какими-то предложениями, с нашим видением того, что нужно Украине", - отметила она.

По ее мнению, эти идеи могут касаться создания международного фонда восстановления Донбасса.

"Нам нужны деньги для того, чтобы создавать там нормальную жизнь. Вы (ЕС. - ред.) хотите санкции пересматривать? А мы хотим получить нормальное финансирование", - отметила замминистра.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией. Он написал после встречи с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети Facebook, что верит в Европу, которая «простирается от Лиссабона до Владивостока», что Россия - глубоко европейская страна.