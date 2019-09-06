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В Greenpeace озвучили свою версию ядерного взрыва в Архангельской области

В Greenpeace озвучили свою версию ядерного взрыва в Архангельской области
03:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Greenpeace поставил под сомнение официальную версию взрыва на полигоне в Архангельской области.

Версия о том, что одной из причин существенного повышения радиационного фона после взрыва на полигоне в Архангельской области РФ могли стать радиоизотопные источники питания, обнародованная корпорацией "Росатом", выглядит сомнительной.

"Скорее всего, речь идет о реакторе", – сказал "Обозревателю" руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов.

Комментируя популярную версию о том, что взрыв мог произойти вследствие неудачного испытания крылатой ракеты "Буревестник", он заметил: "Это одна из версий. Их было озвучено несколько. Но мы не даем оценок. Наша основная цель – оценивать риски для природы и человека".

В то же время эколог добавил: "Конечно, масштабы несопоставимы с масштабами Чернобыля. Скорее всего, речь идет о реакторе, его мощность, вероятно, была небольшой, и работал он совсем недолго".

Оценивая версию о "радиоизотопных источниках питания", обнародованную "Росатомом", эколог объяснил, о чем именно идет речь. "Это радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), капсулы, в которых распадается определенный радионуклид. В Советском Союзе было поставлено достаточно много маяков, которые светили за счет того, что в капсуле распадался стронций-90. Тепло, полученное при распаде радионуклида, превращалось на электрическую энергию для работы маяка".

"Позже большие усилия были потрачены на то, чтобы это утилизировать. Некоторые РИТЭГи терялись. Были случаи, когда охотники за цветными металлами грабили РИТЭГи и смертельно облучались. В официальной версии было сказано о том, что это была ракета, на которой были такие РИТЭГи. Возможно, такого же типа, но с другим радионуклидом", – добавил он.

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Вместе с тем Алимов поделился своими сомнениями относительно этой версии. "Если это РИТЭГ, то там будет хоть какой-то основной радионуклид, например, тот же стронций-90, и радионуклид, на который он распадается, больше ничего. Но данные Росгидрометцентра говорят о том, что были выброшены инертные радиоактивные газы. А это все, скорее всего, может происходить из реактора".

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Greenpeace, Архангельская область, Рашид Алимов.
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