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Песков об обмене удерживаемыми: Да, обмен состоялся

Песков об обмене удерживаемыми: Да, обмен состоялся
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Обмен между РФ и Украиной состоялся, в частности, в России вернулся Вышинский.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.

Песков подтвердил, что в Россию, в частности вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

В украинских СМИ сообщалось о том, что Киев готовил на взаимное освобождение удерживаемых для передачи России - 12 россиян и 23 украинца.

По данным источников "Украинской правды", приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

  • Владимир Цемах
  • Кирилл Вышинский
  • Виктор Агеев, 13.09.1995
  • Александр Баранов, 11.08.1983
  • Аслан Басханов, 06.04.1966
  • Елена Бобовая, 26.04.1972
  • Андрей Васьковский, 25.12.1991
  • Руслан Гаджиев, 10.02.1973
  • Владимир Галич, 18.01.1948
  • Сергей Гнатьев, 13.04.1988
  • Анна Дубенко, 18.08.1982
  • Станислав Ежов, 22.06.1978
  • Аркадий Жидких, 19.11.1967
  • Игорь Кимаковский, 28.04.1972
  • Ольга Ковалис, 07.08.1968
  • Сергей Коверник, 16.02.1978
  • Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
  • Андрей Костенко, 18.09.1984
  • Алексей Лазаренко, 13.10.1985
  • Сергей Лазарев, 07.05.1957
  • Юрий Ломако, 04.02.1961
  • Петр Мельничук, 12.07.1972
  • Евгений Мефедов, 22.05.1983
  • Максим Одинцов, 25.04.1983
  • Юлия Просолова, 13.07.1988
  • Александр Ракущин, 19.03.1963
  • Антонина Родионова, 06.09.1969
  • Александр Саттаров, 28.12.1980
  • Алексей Седиков, 10.10.1979
  • Тарас Синичак, 24.06.1977
  • Александр Тарасенко, 10.07.1970
  • Андрей Третьяков, 18.10.1973
  • Виктор Федоров, 18.07.1969
  • Денис Хитров, 28.04.1977
  • Павел Черных, 04.08.1975

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В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

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Россия, Дмитрий Песков, Обмен пленными, Кирилл Вышинский.
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