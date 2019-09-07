Песков об обмене удерживаемыми: Да, обмен состоялся

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.
Песков подтвердил, что в Россию, в частности вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.
В украинских СМИ сообщалось о том, что Киев готовил на взаимное освобождение удерживаемых для передачи России - 12 россиян и 23 украинца.
По данным источников "Украинской правды", приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.
В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.