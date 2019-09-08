МИД России прокомментировало обмен военнопленными

МИД РФ: Антироссийская риторика должна остаться в прошлом.

Министерство иностранных дел России отреагировало на обмен удерживаемыми и рассказали про "гражданскую войну" в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Привычка обвинять Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Антироссийская риторика не приблизит Украину к устранению реальных внутриполитических и экономических проблем", - говорится в сообщении.

Министерство назвало обмен пленными позитивным сигналом, по которому должны состояться "другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений". В сообщении отметили, что такой обмен стал возможным благодаря личным договоренностям президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского, а новая украинская администрация "продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

Кроме того, в МИД России назвали войну на Донбассе "внутреннеукраинским конфликтом, для разрешения которого Украине нужно прекратить обстрелы и антироссийскую риторику".

"Местным нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, возобновление социальных выплат и пенсий", - уточнили в МИД.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие. Зато самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково".

Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвинен в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о сбитии рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.