Кремль дал объяснения отсутствия Путина на встрече освобожденных пленных

Президент РФ Владимир Путин не прибыл на встречу освобожденных пленных, поскольку это не его прерогатива.

Глава РФ не приехал встречать удерживаемых лиц, переданных России украинской стороной в рамках обмена, поскольку это не его прерогатива.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

"Это удерживаемые лица, в целом, это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт. Здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, важна суть и проделанная работа", - говорит Песков.

Президент России Владимир Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных пленных, отправился любоваться выступлениями гимнасток.