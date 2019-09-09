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Кремль дал объяснения отсутствия Путина на встрече освобожденных пленных

Кремль дал объяснения отсутствия Путина на встрече освобожденных пленных
13:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент РФ Владимир Путин не прибыл на встречу освобожденных пленных, поскольку это не его прерогатива.

Глава РФ не приехал встречать удерживаемых лиц, переданных России украинской стороной в рамках обмена, поскольку это не его прерогатива.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

"Это удерживаемые лица, в целом, это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт. Здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, важна суть и проделанная работа", - говорит Песков.

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Президент России Владимир Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных пленных, отправился любоваться выступлениями гимнасток.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Обмен пленными.
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