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Путин предложил три кандидатуры на посты "главы" Крыма

Путин предложил три кандидатуры на посты "главы" Крыма
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Российский президент Владимир Путин назвал своих кандидатов на пост "главы" оккупированного Крыма.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение "парламента" оккупированного Крыма три кандидатуры на должность подконтрольного Кремлю главы полуострова. Об этом журналистам сказал 10 сентября подконтрольный Кремлю спикер "парламента" аннексированного Крыма Владимир Константинов, передает "Крым.Реалии".

По его мнению, наиболее вероятным кандидатом будет Сергей Аксенов.

"Президент (Путин - Ред.) внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатиренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно", – сказал Константинов. Сергей Аксенов возглавлял подконтрольное Кремлю правительство Крыма после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года. Сергей Богатыренко – председатель крымской организации КПРФ. Павел Шперов стал депутатом нижней палаты российского парламента из Крыма после выборов в Госдуму России седьмого созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного ею полуострова. Напомним, 8 сентября российская власть провела в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов.

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В МИД Украины назвали "юридически ничтожными" российские выборы в Крыму и Севастополе и призвали международное сообщество дать "принципиальную оценку" проведению этих выборов. Европейский союз не признает проведенные 8 сентября российскими властями в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламентов и местных советов.

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Крым, РФ, Владимир Путин, Сергей Аксенов, Российская оккупация.
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