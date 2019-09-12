В России заявляют о риске ядерной войны

В МИД России заявили, что риск возможен даже при отсутствии у сторон намерения развязывать ядерный конфликт.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о существования риска начала ядерной войны.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

По его словам, риск ядерной войны существует "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт".

Рябков уверен, что динамика Запада "становится более эмоциональной, иногда достаточно агрессивной".

Западные страны, по мнению россиянина, "блокируют работу диалоговых контактов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружением".

В России также ждут на "серьезный диалог" из США.

Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.