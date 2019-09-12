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В МИД рассказали, когда Украина завершит выход из договоров с РФ

В МИД рассказали, когда Украина завершит выход из договоров с РФ
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Разрыв соглашений с Россией затягивается из-за смены власти.

Выход Украины из договоров с Российской Федерацией продолжится после формирования нового руководства органов власти.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Отметим, вчера российское издание "Коммерсант" сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском МИД эту информацию опровергают.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась", - заявила Зеленко.

По ее словам, длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.

Зеленко подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.

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Напомним, в августе Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ. Соглашение касалось координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств.

До этого в мае Украина вышла еще из трех договоров в рамках СНГ.

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Россия, МИД, СНГ, РФ, Екатерина Зеленко.
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