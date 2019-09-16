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В Минске отреагировали на слухи об объединении с Россией

В Минске отреагировали на слухи об объединении с Россией
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Минск опровергает "создание конфедерации" России и Беларуси.

Слова о том, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".

Так пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала "Нашей Ниве" информацию о программе экономической интеграции Беларуси и России, которую распространил российский "Коммерсантъ".

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", — полагает Эйсмонт.

"Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", — заявила она.

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По ее словам, "что касается вопроса о "вбросе" — программа станет программой только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем госсовете в декабре — опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", — добавила представитель белорусского президента.

Как сообщалось ранее, газета КоммерсантЪ написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики.

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Россия, Беларусь, Конфедерация, Наталья Эйсмонт.
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