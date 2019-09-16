Россия и Беларусь хотят объединить экономику

В планах России и Беларуси создать конфедеративное государство с объединением экономики двух стран.

Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран, с которой ознакомилось издание.

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшаяся - ред.) рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом речь идёт как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учёте собственности и сходных соцгарантиях, почти объединённом банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. То есть с 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платёжные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства" еще 6 сентября, однако документ до сих пор не опубликован.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса, ранее возглавлявшего Банк развития, премьер-министром страны 18 августа 2018 года.