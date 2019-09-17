Скачать
Вторник, 17.09.2019
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Полозов посетил следственное управление ФСБ России

Полозов посетил следственное управление ФСБ России
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

16 сентября Николай Полозов посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков.

РФ не закрыла уголовное дело в отношении захваченных у в Керченской протоке 25 ноября 2018 украинских военных моряков, освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал он.

К этому Полозов добавил, что сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами. "Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков — героев!", - подчеркнул адвокат.

7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осуждённых в РФ украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-Морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы.

Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав РГА Ивано-Франковской области

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков и дать им возможность вернуться в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, ФСБ, Николай Полозов, ФСБ России, Адвокат украинских моряков, Следственное управление ФСБ России.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
04 Маникюр 2019: оригинальный дизайн с осенним узором (Фото)
05 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь