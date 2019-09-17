16 сентября Николай Полозов посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков.

РФ не закрыла уголовное дело в отношении захваченных у в Керченской протоке 25 ноября 2018 украинских военных моряков, освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал он.

К этому Полозов добавил, что сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами. "Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков — героев!", - подчеркнул адвокат.

7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осуждённых в РФ украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-Морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков и дать им возможность вернуться в Украину.