Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав РГА Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав четырнадцати районных государственных администраций Ивано-Франковской области в связи с окончанием срока полномочий главы государства.
Соответствующие документы обнародованы на сайте Президента.
В частности, освобожден от должности председатель Богородчанской районной государственной администрации Ивано-Франковской области Франк Ежак, председатель Верховинской районной государственной администрации Олег Лютый , председатель Галичской районной государственной администрации Николай Попович.
Президент также освободил от должности председателя Городенковской РГА Ярослава Левкуна, Долинской РГА - Юрия Мазура, Коломыйской РГА - Любомира Глушкова, Косовской РГА - Виталия Кичеряка, Надворнянской РГА - Александра Кениза.
Также должностей лишились председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области Петр Белинский, председатель Рожнятовской районной государственной администрации Ирина Люклян, председатель Снятынской РГА - Богдан Свищовский, председатель Тысменицкой РГА Иван Семенюк.
Зеленский освободил от должности председателя Тлумачской райгосадминистрации Ивана Дрогомирецкого и председателя Каховской РГА - Валерия Салтыкова.