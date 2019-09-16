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Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав РГА Ивано-Франковской области

Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав РГА Ивано-Франковской области
22:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент уволил 14 глав РГА Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав четырнадцати районных государственных администраций Ивано-Франковской области в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

Соответствующие документы обнародованы на сайте Президента.

В частности, освобожден от должности председатель Богородчанской районной государственной администрации Ивано-Франковской области Франк Ежак, председатель Верховинской районной государственной администрации Олег Лютый , председатель Галичской районной государственной администрации Николай Попович.

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Президент также освободил от должности председателя Городенковской РГА Ярослава Левкуна, Долинской РГА - Юрия Мазура, Коломыйской РГА - Любомира Глушкова, Косовской РГА - Виталия Кичеряка, Надворнянской РГА - Александра Кениза.

Также должностей лишились председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области Петр Белинский, председатель Рожнятовской районной государственной администрации Ирина Люклян, председатель Снятынской РГА - Богдан Свищовский, председатель Тысменицкой РГА Иван Семенюк.

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Зеленский освободил от должности председателя Тлумачской райгосадминистрации Ивана Дрогомирецкого и председателя Каховской РГА - Валерия Салтыкова.

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Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, РГА, Владимир Зеленский.
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