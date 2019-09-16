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ОПУ создает временный совет по свободе слова: кто в него вошел

ОПУ создает временный совет по свободе слова: кто в него вошел
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:При Офисе Президента создали временный Общественный совет по вопросам свободы слова.

В Офисе Президента Украины прошла встреча с журналистами, где был создан временный Общественный совет, в задачи которого входит разработка положения об Общественном совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

В состав Совета вошли пятнадцать человек, в числе которых шесть представителей медиа, шесть - от общественных медийных организаций и трое - "по должности": представитель НСЖУ, Независимого медиа-профсоюза и один представитель из Офиса Президента.

Членами Совета от медиа-сообщества стали Наталия Гуменюк, Вадим Миський, Наташа Влащенко, Павел Елизаров, Михаил Ткач, Даниил Яневский. Двое последних не присутствовали, поэтому со временем могут взять самоотвод.

От общественных медийных организаций в состав Совета вошли: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин

От Офиса президента в Совет вошел Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиа-профсоюза - Сергей Штурхецкий.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем выступлении на встрече сказал, что предварительно обсудив проблему с рабочими группами в министерстве, он может определить широкий спектр проблем в медиа: "Это и свобода слова. И доступ к информации, который предусматривает простую и оперативную обратную связь журналистов с органами власти, пресс-службами. Отдельное направление - наличие манипуляции и искажения информации. Еще одна проблема - наличие цензуры. Влияние владельцев на контент. Отдельная тема - экономическая модель, прибыльность и неприбыльность украинских медиа. И наконец, если быть откровенным, престиж журналистской профессии заметно упал за последние годы. Журналистской профессии следует вернуть уважение".

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Бородянский подчеркнул, что это - ориентировочный перечень тем, предложенный представителями СМИ, и все эти проблемы он предлагает для обсуждения Совета. "Ситуацию в медиа и на рынке следует менять", - подчеркнул он.

Сотрудник информационного Департамента ОПУ Максим Кречетов проинформировал, что временный Общественный совет будет формировать положения, фактический функционал Общественного совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. А каждый член временного Общественного совета будет отвечать за определенное направление и готовить разработку положения по этому Совету по конкретной проблематике. Предложения к составленному проекту смогут подавать все присутствующие.

Кречетов предположил, что, возможно, пришло время переосмыслить значение терминов свобода слова, журналистская ответственность и соблюдение стандартов.

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"Возможно Совет должен разработать критерии, кто собственно является журналистом. Сегодня каждый может напечатать удостоверение какого-то СМИ и размахивать им. Нужна ли своеобразная лицензия на занятие журналистикой, что-то наподобие национальной пресс-карты? Как формировать единые стандарты журналистики и поможет ли формализация редакционной политики избегать нарушения стандарта", - сказал он.

Кречетов добавил, что Совет будет предлагать концепт решения определенной проблемы, при необходимости приглашая представителей правительства, депутатов, председателей ОГА.

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Журналисты, Свобода слова, Общественный совет, Владимир Бородянский, ОПУ.
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