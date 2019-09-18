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Динзе: Всем освобожденным 35 украинцам, ввели пожизненный запрет на въезд в РФ

Динзе: Всем освобожденным 35 украинцам, ввели пожизненный запрет на въезд в РФ
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Дмитрий Динзе сообщил, что всем освобожденным украинцам запретили въезжать в Россию.

Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, РФ запретила въезд на свою территорию.

Об этом в комментарии Громадському радио сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал адвокат.

Динзе назвал этот запрет "пожизненным". По его словам, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что в отношении этих людей - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - подчеркнул Динзе.

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Как сообщалось ранее, Россия запретила въезд на свою территорию Роману Сущенко. Его адвокат Марк Фейгин отметил, что ограничение въезда в РФ - это распространенная практика при принятии судебных решений. "Но честно говоря, я не вижу большой проблемы в этом. Представить, чтобы Роман после всего этого собрался ехать в Россию в нынешних условиях, очень маловероятно", - заметил Фейгин.

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Россия, Политзаключенные, дмитрий динзе, Роман Сущенко.
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