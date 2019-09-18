СМИ: Экономики Беларуси и РФ могут объединиться уже в декабре

СМИ разузнали, что уже с 8 декабря будет действовать частичное объединение экономики России и Беларуси.

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на "РИА Новости"

8 декабря будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

"До 1 ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет "дорожные карты".

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.