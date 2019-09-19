Двух молдавских депутатов отправили под домашний арест

Суд назначил домашний арест членам парламента Молдовы от партии "Шор" Регине Апостоловой и Марине Таубер, обвиняемым в причастности к банковскому мошенничеству.

Соответствующий вердикт вынес 18 сентября Чоканский районный суд Кишинева.

Двумя днями ранее парламент Молдовы большинством голосов удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатов неприкосновенности. В тот же день их задержали и поместили в изолятор национального Центра по борьбе с коррупцией.

Марина Таубер и Регина Апостолова обвиняются в причастности к мошенническим схемам, в результате которых из банковской системы страны было похищено свыше миллиарда долларов. Главным фигурантом этого громкого уголовного дела является депутат парламента Илан Шор, бежавший из страны 14 июня.