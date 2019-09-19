У Путина не знают о судьбе шамана, шедшего за президентом России

В Кремле не знают о задержании якутского шамана, который шел в Москву изгонять президента России Путина.

В Кремле не знают о задержании якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о задержании шамана.

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля", - отметил Песков.

Он рекомендовал представителям СМИ обратиться правоохранительным и или местным органами власти

"Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться или к республиканским властям, или к республиканским правоохранительным органам", - сказал Песков.

Напомним, шаман Габышев шел пешком из Якутии в Москву. Он заявлял, что в 2021 году дойдет до Москвы, где с помощью ритуалов намерен "изгнать" президента РФ Владимира Путина. Однако сегодня стало известно, что на границе Бурятии с Иркутской областью сотрудники полиции задержали Габышева. В отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).