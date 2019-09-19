В РФ неизвестные похитили шамана, идущего "изгонять" Путина (Видео)

Якутского шамана Александра Габышева похитили неизвестные на границе Бурятии и Иркутской области.

Его могли увезти сотрудники правоохранительных органов, пишет “Эхо Москвы”.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, — рассказал в ютуб-канале шамана один из его сторонников Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере".2

У нападавших были автоматы и дубинки. Габышева поволокли в машину, рассказал очевидец: "Мы спрашивали: кто старший, что происходит?" Но никто не ответил и не показал никаких документов.

По словам Егорова, другие находившиеся в лагере не пострадали.

Нападение произошло в районе поселка Выдрино.

В МВД Бурятии не отвечают на звонки журналистов.

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.