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Четверг, 19.09.2019
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В РФ неизвестные похитили шамана, идущего "изгонять" Путина (Видео)

В РФ неизвестные похитили шамана, идущего "изгонять" Путина (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Якутского шамана Александра Габышева похитили неизвестные на границе Бурятии и Иркутской области.

Его могли увезти сотрудники правоохранительных органов, пишет “Эхо Москвы”.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, — рассказал в ютуб-канале шамана один из его сторонников Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере".2

У нападавших были автоматы и дубинки. Габышева поволокли в машину, рассказал очевидец: "Мы спрашивали: кто старший, что происходит?" Но никто не ответил и не показал никаких документов.

По словам Егорова, другие находившиеся в лагере не пострадали.

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Нападение произошло в районе поселка Выдрино.

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В МВД Бурятии не отвечают на звонки журналистов.

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Александр Габышев, Российский шаман Александр Габышев.
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