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"Готовилась встреча Путина и Яроша": Карпюк раскрыл детали своего задержания

"Готовилась встреча Путина и Яроша": Карпюк раскрыл детали своего задержания
17:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 112.ua

Новости Украины:Карпюк рассказал о планировавшихся предварительных разговорах с Путиным или лицами из его окружения.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк сообщил, что сотрудники ФСБ РФ задержали его в марте 2014 года в пункте пропуска на российско-украинской границе во время поездки, организованной его "хорошим знакомым".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Хороший мой знакомый, человек, который крестил моего сына, и которому я очень сильно доверял, обратился ко мне с тем, что якобы Путин и его окружение имеют очень большое желание встретиться с руководством "Правого сектора"", - сказал Карпюк.

Он признал, что совершил "большую глупость", поехав в Россию.

"Я не думал, что в этой России может быть беззаконие и такое отношение к человеку. Поскольку я никаких уголовных преступлений на территории РФ не совершил, я думал, что единственное, что мне может может грозить, - это выдворение с территории РФ", - добавил он.

"Это должен был быть предварительный разговор с Путиным или с кем-то из его окружения, от которого зависела уже последующая встреча Путина и Яроша (лидера движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша - Ред.). Доверяя человеку, который занимался организацией этого процесса и осознавая то, что мы стоим на пороге войны с РФ, и у нас есть реальный шанс сохранить мир, было принято решение об этой поездке. Мы поехали автомобилем, и на границе Украины и РФ спецгруппы ФСБ меня арестовали, а затем в кандалах отправили в Ессентуки", - сообщил бывший пленник.

По словам Карпюка, позже он понял, что это была очень хорошо спланированная операция, рассчитанная на то, чтобы кого-то из руководства "Правого сектора" арестовать, чтобы "внести деструктив в процесс формирования "Правого сектора" как политической партии".

Как сообщалось ранее, спецслужбы РФ похитили лидера Украинской национальной ассамблеи Карпюка в марте 2014 года на украинско-российской границе.

В России Карпюка и Станислава Клыха, задержанного в августе 2014 года в российском Орле, обвинили в "участии в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих". Российское следствие утверждало, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Били током и держали в клетке: Карпюк о пытках в России

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

США и Европа дают сигналы: Карпюк рассказал, почему РФ пошла на обмен удерживаемыми

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал граждан Украины Карпюка и Клыха политическими заключенными.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных, среди которых Клых и Карпюк.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, УНА-УНСО, Правый сектор, Дмитрий Ярош, Николай Карпюк.
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