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Били током и держали в клетке: Карпюк о пытках в России

Били током и держали в клетке: Карпюк о пытках в России
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам Карпюка, после прекращения пыток к нему относились нормально.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк рассказал, что его пытали в России в течение пяти дней: держали в железной клетке, били электрическим током и не давали спать, требуя признаться в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Пытки были с 21 по 25 марта (2014), меня каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение всего этого времени спать. Возвращали в изолятор временного содержания, там проводили в комнату для проведения следствия, и там, в этой комнате, держали в металлической клетке размером один на один метр и не давали спать. Хотели от меня признаний, что я участвовал в Чеченской войне", - заявил он.

Карпюк сказал, что участвовал в двух вооруженных конфликтах: в приднестровском (на стороне непризнанного образования "Приднестровье") и в грузино-абхазском (на стороне Грузии), и отрицает свое участие в Чеченской войне.

"Я скажу откровенно - я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, я был командиром УНСО в войне в 1993 году в Абхазии, долго там провоевал и был ранен, но на Чеченскую войну я не отправлялся, учитывая две причины. Причина первая - в то время у меня была очень больна мама, она и умерла в марте 1995 года, и вторая - я не поддерживал участие нашей организации в этой войне, мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам, но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму", - добавил он.

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По словам Карпюка, после прекращения пыток к нему относились нормально.

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Россия, Крым, РФ, Пытки, УНСО, Николай Карпюк, Чеченская война.
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