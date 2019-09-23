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В РФ покончили с жизнью трое силовиков высокого ранга

В РФ покончили с жизнью трое силовиков высокого ранга
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

В России при загадочных обстоятельствах несколько силовиков высокого ранга покончили с жизнью.

В России покончил с собой глава ОМВД Яковлевского горокруга, Белгородской области Александр Рахимбердин. Об этом сообщает Crime Russia. Тело полицейского нашли в частном доме в садоводстве "Строитель".

В местном УМВД подтвердили гибель их сотрудника и начали проверку.

Известно, что в 2017 году он был в командировке в Дагестане, где шесть месяцев находился в составе сводного отряда полиции. После этого силовик, будучи тогда инспектором ОУУП и ПДН ОМВД по Яковлевскому району, получил благодарность за службу от и.о. начальника УМВД региона Владимира Жигайло. Также сообщается, что ранее счеты с жизнью свели два росгвардейца. В Вологодской области руководитель ОВО облил себя бензином и поджег прямо во время проверки вышестоящим подразделением.

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А в Ивановской области совершил суицид начальник штаба майор Росгвардии Дмитрий Патраничев. Как рассказали коллеги погибшего, за пару дней до самоубийства Патраничев ходил подавленный. "Три раза писал на пенсию, но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности, но, видать, это никого не насторожило", – сообщил источник телеграмм-каналу Омбудсмен полиции. В руководстве Росгвардии заявили, что по факту двух суицидов начата служебная проверка.

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Россия, Полиция, УМВД, РФ, Самоубийство, Росгвардия.
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