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Генассамблея ООН: в РФ обвиняют США в невыполнении международных обязательств

Генассамблея ООН: в РФ обвиняют США в невыполнении международных обязательств
14:33 Сегодня Телеграф УНИАН

В России возмущены невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

В РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что сейчас наши дипломаты работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие меры сейчас принимаются в связи с ситуацией.

Он добавил, что ситуация тревожная, и подобные действия со стороны США неприемлемы, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.

"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - заявил Песков.

Власти США не выдали визы российской делегации

В свою очередь, официальный спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что неполучение рядом членов российской делегации американских виз для участия в ГА ООН - "это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке".

Как заявила Захарова, американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т.д. "Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - добавила она.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Визы не получили 10 членов российской делегации.

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Россия, МИД, Дмитрий Песков, Генассамблея ООН.
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