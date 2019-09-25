Бывший советник Путина сообщил, во сколько обходится оккупация Крыма

Бывший советник Владимира Путина рассказал сколько ежегодно тратит РФ на оккупацию Крыма и части Донбасса.

Экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что невоенные расходы РФ в год на захваченный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов.

Бюджет России может тянуть такую "лямку" бесконечно долго, рассказал экс-советник во время чата на Главреде. Собеседник отметил, что 4 млрд долларов - это около 0,3% российского валового внутреннего продукта, такая сумма "абсолютно подъемная", поэтому может расходоваться бесконечно.

"По официальным данным на Крым и Севастополь расходуется примерно 2 миллиарда долларов в год. Это только в гражданских целях, не считая военные.

Примерно такую же сумму составляют дотации, субсидии и дополнительные расходы на оккупированный Донбасс…", - заявил Илларионов.