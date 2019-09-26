Зурабишвили в ООН: Россия должна вернуть 20% оккупированной территории Грузии

Саломе Зурабишвили с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила об одной из главных задач в отношениях с Россией.

Грузинское руководство видит одной из своих главных задач деэскалацию на искусственной границе, принуждение России соблюдать обещания и завершение оккупации 20 процентов своей территории Россией и возвращение к нормальной жизни.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Наш самый первый вызов и, соответственно, приоритет - мир ... Деэскалация на линии оккупации наш самый главный приоритет", - сказала Зурабишвили.

Поскольку, по ее словам, Грузия не имеет вообще войск вблизи оккупационной линии, Тбилиси в одностороннем порядке отказались от применения силы, но не отказались от диалога. Говоря об окончании конфликта и оккупации, нужно действовать, добавила президент, Грузия не соглашается на сохранение статуса кво, который сложился.

Но для изменений страна нуждается в помощи партнеров: надо переходить от экспертных дискуссий к политическим переговорам по сути, проявить политическую волю в Женевском формате ради завершения конфликта, сказала президент.

"И каждый форум или диалог, официальный или неофициальный должен быть использован для того, чтобы заставить Россию к обсуждению четкого выполнения соглашения о прекращении огня и разрешить миссии ООН наблюдать на всей территории Грузии, как было договорено", - добавила она.

Зурабишвили отметила нарушение прав человека на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали, ограничение разных свобод. Сама идентичность абхазов на грани исчезновения, уменьшается количество представителей этого народа, сказала она. Политик напомнила миру о многих внутриперемещенных лицах, беженцах, которые не могут вернуться домой.

"Наш ответ на трагедию войны и оккупации был многосторонней, наш ответ - сохранить мир и развитие и быть верными нашим обязательствам, уважать букву договоренностей о прекращении огня от 2008 года", - сказала президент.

Страна, заметила она, также никогда на отказывалась и не сворачивала с курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, сделав немалой успех в этом направлении.