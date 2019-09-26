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Лукашенко готов "поменять" Шаройко на Политику

Лукашенко готов "поменять" Шаройко на Политику
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием Павла Шаройко.

Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ. По словам Лукашенко, на этот счет даже были договоренности с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил Лукашенко.

На вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Лукашенко ответил: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас - не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - резюмировал Лукашенко.

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Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы.

5 октября председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявлял, что официальный Минск рассматривает вопрос о помиловании Шаройко. В январе этого года его перевели из СИЗО КГБ в колонию в Бобруйске.

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Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Павел Шаройко.
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