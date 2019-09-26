Лукашенко выполнил просьбу Зеленского по перенесению ремонта Мозырского НПЗ

Лукашенко по просьбе Зеленского давал команду перенести ремонт Мозырского НПЗ, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского дал команду перенести плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и поставить в Украину необходимые нефтепродукты.

Об этом Лукашенко заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ в Минске.

"Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов (в Украину – ред.) и попросил помочь", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он поговорил с руководством НПЗ и завод перенес сроки планового ремонта. "Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты", - подчеркнул президент Беларуси, добавив, что "если говорить о мерах доверия – то это и была одна из таких мер".