Народный артист России вызвал "скорую", а затем ударил медработницу ножом

Народный артист России ударил ножом врача "скорой".

Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудницу скорой помощи, которая приехала к нему на вызов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

"Сегодня утром в центре Москвы режиссер Хейфец напал на сотрудницу скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося. Как видно, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.

Напомним, Леонид Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог. Народный артист Российской Федерации (1993). Профессор Российского института театрального искусства.