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Бывшего главу спецслужб Узбекистана приговорили к 18 годам тюрьмы

Бывшего главу спецслужб Узбекистана приговорили к 18 годам тюрьмы
00:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Экс-главу СГБ Узбекистана признали виновным в организации преступного сообщества.

Бывший глава Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, признан виновным в организации преступного сообщества, приговорен к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщает  Радио Свобода в Узбекистане.

"Военный суд Узбекистана 27 сентября зачитал приговор бывшему главе Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиеру Абдуллаеву и членам созданного им преступного сообщества", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда республики, Ихтиер Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества и ряде других преступлений путем злоупотребления должностными полномочиями.

Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Кроме того, приговором Военного суда республики бывший заместитель главы СГБ Джахонгир Игамов получил 16 лет колонии; бывший советник главы СГБ Алишер Ишанходжаев - 17 лет; бывший заместитель прокурора города Ташкент Йоркин Абдуллаев - 14 лет; бывший заместитель начальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбой Ходжаев - 8 лет; экс-заместитель генпрокурора Гайрат Хидоятов - 5 лет; экс-заместитель главы Верховного суда Баходир Дехканов - 5 лет.

Бывший прокурор Наманганскои области Улугбек Тошев приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должностные и материально-ответственные должности на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым тоже были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их действий, а также роли в совершенных преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, Ихтиер Абдуллаев занимал должность главы СГБ Узбекистана в 2018-2019 годах. До этого, с 2015-го в течение трех лет был генеральным прокурором Узбекистана. Ранее занимал пост сенатора Олий Мажлиса Узбекистана.

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Ихтиер Абдуллаев был освобожден от должности главы СГБ 11 февраля этого года. Тогда в пресс-службе президента заявили, что за последний год Абдуллаев перенес две операции на позвоночнике и уволился "по состоянию здоровья". Однако на следующий день стало известно, что на бывшего главу СГБ завели дело по обвинению в коррупции. Генпрокуратура подтвердила эту информацию только через четыре месяца.

Напомним, в марте этого года в Узбекистане перевели в колонию общего режима дочь первого президента Ислама Каримова - Гульнару Каримову, которая до этого отбывала наказание в виде домашнего ареста.

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Узбекистан, Ихтиер Абдуллаев, СГБ.
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