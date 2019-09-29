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Экс-вице-премьер Молдовы жестко раскритиковал выступ президента

Экс-вице-премьер Молдовы жестко раскритиковал выступ президента
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Андрей Нэстасе заявил, что нейтралитет не имеет смысла, пока в Молдове войска РФ.

Бывший вице-премьер Молдовы, лидер партии "Достоинство и правда", которая входит в коалицию, Андрей Нэстасе остро раскритиковал выступление президента Игоря Додона на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Нейтралитет, о котором заявил Додон, является вопросом, лишенным смысла, пока российские войска находятся на территории Республики Молдова", - заявил Нэстасе.

Он подчеркнул: речь Додона доказала, что "его повестка дня является личной, продиктованной иностранными интересами и не имеет никакого отношения к интересам людей на обоих берегах Днестра".

Президент Молдовы пока никак не прокомментировал заявление Нэстасе.

Выступление Додона в ООН разгневало МИД Молдовы

Как сообщалось, 26 сентября Игорь Додон, выступая с речью на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество признать нейтралитет Молдовы, но не требовал при этом от России вывода войск и вооружений с территории непризнанного Приднестровья.

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Все по теме:

Молдова, Россия, ООН, РФ, Войска, Игорь Додон, Андрей Нэстасе.
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