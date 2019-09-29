Смерть экс-президента Крыма: названа причина

Стала известна предварительная причина смерти экс-президента Крыма.

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков по предварительным данным умер от двустороннего воспаления легких.

Об этом российском ТАСС сообщила дочь политика Марианна Мешкова, передает УНН.

"Причина смерти - двустороннее воспаление легких, но вскрытие еще не делали. В Турции не было должного ухода за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней. Пошли застойные явления, плюс давали сильные антибиотики, которые не практикуются в России, они выжгли всю флору", - рассказала она.

Мешкова утверждает, что "со стороны инсульта были улучшения", Юрий Мешков даже пытался общаться.

"Мы не были готовы, что он так быстро от нас уйдет. Наши врачи сделали все возможное", - рассказала Мешкова.

Мешков умер 29 сентября в подмосковном Красногорске.