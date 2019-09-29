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Смерть экс-президента Крыма: названа причина

Смерть экс-президента Крыма: названа причина
20:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Стала известна предварительная причина смерти экс-президента Крыма.

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков по предварительным данным умер от двустороннего воспаления легких.

Об этом российском ТАСС сообщила дочь политика Марианна Мешкова, передает УНН.

"Причина смерти - двустороннее воспаление легких, но вскрытие еще не делали. В Турции не было должного ухода за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней. Пошли застойные явления, плюс давали сильные антибиотики, которые не практикуются в России, они выжгли всю флору", - рассказала она.

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Мешкова утверждает, что "со стороны инсульта были улучшения", Юрий Мешков даже пытался общаться.

"Мы не были готовы, что он так быстро от нас уйдет. Наши врачи сделали все возможное", - рассказала Мешкова.

Мешков умер 29 сентября в подмосковном Красногорске.

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Россия, Крым, Юрий Мешков, Марианна Мешкова.
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